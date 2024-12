Si lavora in casa Cagliari in vista della sfida di domenica mattina che vedrà i rossoblù volare a Firenze per affrontare la Fiorentina. Dall’allenamento di oggi però è arrivato un campanello d’allarme per Lapadula.

Come spiegato dallo stesso club, l’attaccante si è allenato a parte a causa dei postumi di una contusione al fianco sinistro, riportata nella gara di venerdì scorso con il Verona.

Un problema ulteriore di una prima parte di stagione non proprio esaltante per il peruviano. Fin qui infatti non è riuscito ad incidere come ci si aspettava e a gennaio potrebbero essere fatte delle valutazioni in ottica mercato.

Già in estate Lapadula era stato molto vicino a vestire la maglia del Pisa, ma alla fine il trasferimento saltò per via di accordi mancati. I nerazzurri però potrebbero nuovamente farsi vivi a gennaio per bussare nuovamente alle porte del Cagliari.

Oltre a loro, anche la Salernitana starebbe sondando la pista, ma in questo caso la situazione appare più complessa per via del mancato “placet” del presidente Iervolino.

