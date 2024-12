Paura nel carcere di Uta durante una seduta di un consiglio di disciplina: un detenuto problematico ha tirato fuori dalla bocca una lametta e ha cercato di sfregiare una educatrice. Il fatto è denunciato da UilPa Polizia Penitenziaria.

Per evitare guai è stato decisivo l’intervento di tre agenti: l’uomo ha continuato ad aggredire verbalmente l’educatrice, promettendo di ucciderla.

“Poteva finire in maniera tragica se non ci fosse stato l’intervento tempestivo degli agenti presenti in quel momento. Gli Istituti Penitenziari sono ormai diventati scenari di violenza inaudita e la situazione non sembra migliorare soprattutto perché l’attuale Governo è riuscito ad allinearsi perfettamente con i predecessori nel non fornire soluzioni risolutorie. In Sardegna lo scenario è desolante. Siamo davanti una situazione esplosiva che continuiamo a definire la peggiore degli ultimi 30 anni” segretario generale della Sardegna della Uilpa Polizia Penitenziaria, Michele Cireddu.

