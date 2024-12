Elisabetta Canalis è stata ospite nella serata di martedì 3 dicembre nella puntata di “Belve” condotto da Francesca Fagnani. Qui ha svelato alcuni aneddoti della sua vita, tra i quali il rapporto burrascoso con Christian Vieri.

Ma non solo. Nel corso della chiacchierata la showgirl e imprenditrice sarda ha ricordato gli esordi a Striscia La Notizia e il rapporto col suo corpo nel periodo adolescenziale.

“Io a Striscia La Notizia? Ricci disse che avevo la faccia da polla, credo mi abbia scelto per questo. Nonostante avessi una quarta di reggiseno, non mi ci sentivo bene dentro. Quelle formose come me non andavano in quel periodo, ai provini mi scartavano”.

E sul rapporto con George Clooney ha spazzato via tutti i dubbi.

“Non fu un colpo di fulmine. Mi corteggiò mentre conducevo un programma tv a Roma. E’ stato l’uomo che mi ha insegnato che si può amare una persona che ti ama. Tra noi nessun contratto. Quando stavo con lui dicevano che ero imbronciata perché non riuscivo a fingere di essere contenta di essere strattonata o di finire continuamente sui giornali. Non ero simpatica perché non rilasciavo interviste. Non lo facevo perché mi avrebbero solo chiesto di lui e a me non andava di parlare di lui. È finita perché me ne sono andata e lui non mi ha fermato. Me ne sono andata perché era giusto così. Era diventata una relazione piatta che non dava più emozioni a nessuno”.

