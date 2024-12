Tragedia familiare a Cagliari. Luigi Gulisano, 79 anni, e sua moglie Marisa Dessì, 82 anni, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via Ghibli, nel Quartiere del Sole. A fare la drammatica scoperta è stato uno dei figli, un 44enne, preoccupato perché non riusciva a contattarli. Giunto nella casa dei genitori, li ha trovati riversi sul pavimento della stanza utilizzata come studio.

Nonostante l’arrivo tempestivo del personale del 118, i soccorsi si sono rivelati inutili. Dopo un primo esame condotto dal medico legale Roberto Demontis e le verifiche dei Carabinieri, è stato escluso il coinvolgimento di terzi o una causa violenta. Tuttavia, il motivo della morte resta incerto e il magistrato Rossana Allieri ha disposto l’autopsia per fare chiarezza.

Le indagini vertono principalmente sull’ipotesi di un malore improvviso di uno dei coniugi, che potrebbe aver causato il collasso anche dell’altro per lo shock, oppure un possibile avvelenamento alimentare. Solo l’autopsia chiarirà l’accaduto.

