Non si respira aria salubre in via Marengo (zona piazza d’Armi) a Cagliari: la denuncia dei residenti tira in ballo la facoltà di ingegneria e il fumo che fuoriesce fin troppo spesso dalla canna fumaria.

“È una situazione che non va bene, rovina l’aria. Siamo stanchi. Abbiamo sollecitato più volte il Comune, ma non abbiamo avuto nessuna risposta e nessun intervento”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it