Cagliari rimette al centro i suoi quartieri e punta sulla loro rinascita. Il sindaco Massimo Zedda ha illustrato, tramite un post sui social, i piani di sviluppo che riguarderanno in particolare Sant’Elia.

“L’ascolto, la partecipazione e la pianificazione sono il metodo di governo dell’amministrazione – ha affermato il Sindaco – Nei prossimi anni il piano di sviluppo della città si articolerà in maniera ampia e complessiva in ogni quartiere di Cagliari, in base alle caratteristiche e alle esigenze, con l’intento di migliorare l’esistente e di introdurre elementi di novità“.

Zedda illustra poi tutti progetti in cantiere che riguarderanno anche la costruzione degli impianti sportivi, tra cui il nuovo stadio del Cagliari, oltre ai diversi interventi sociali e di innovazione.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it