L’inverno è ormai arrivato anche in Sardegna. Dopo questi primi giorni di basse temperature, la situazione è destinata a peggiorare nel weekend dell’Immacolata.

In aggiunta però arriveranno anche pioggia e vento e in alcune aree dell’isola il calo delle temperature porterà persino le prime nevicate.

Domani, sabato 7 dicembre, si assisterà ad un forte calo di pressione con il tempo che andrà a peggiorare con il passare delle ore. Nella serata sono infatti previste le prime precipitazioni.

Il maltempo si trascinerà anche per domenica 8 dicembre, in cui si manifesteranno rovesci a carattere temporalesco in gran parte del versante centrale e occidentale.

