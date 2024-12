Prosegue il dibattito in merito alla vicenda Moby relativa ai collegamenti tra la Sardegna e la Corsica. Quest’oggi infatti l’assessora ai trasporti Barbara Manca ha risposto all’interrogazione presentata dal consigliere regionale Piero Maieli.

“L’Assessorato ha immediatamente reagito, contestando formalmente alla compagnia gli inadempimenti contrattuali e applicando le sanzioni previste, inclusa la riduzione del corrispettivo giornaliero e l’imposizione di penali doppie” ha affermato Manca.

L’assessora ha poi contestato anche la scarsa comunicazione effettuata da Moby e ha ribadito: “Non possiamo accettare che un collegamento essenziale come quello tra Sardegna e Corsica subisca una sospensione prolungata senza che la compagnia appaltatrice rispetti gli impegni presi”

Tuttavia, la nave Giraglia non è stata ancora riportata in attività e per questo motivo la Regione minaccia di risolvere il contratto con la compagnia di navigazione. Per tale motivo, si starebbe lavorando anche alla possibilità di istituire un collegamento aereo complementare.

“Al contempo – conclude Manca – stiamo esplorando soluzioni innovative per migliorare in modo permanente i collegamenti tra Sardegna e Corsica, nell’interesse dei nostri cittadini e del tessuto economico regionale”.

