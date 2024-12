Francesco Agus, esponente di spicco dei Progressisti e consigliere regionale, lancia un nuovo monito sulla sanità nell’isola, che in questo momento sta vivendo un punto di passaggio complesso.

A lanciare la volata è stato il Pd, con un incontro in cui ha reso nota la propria proposta di riorganizzazione del sistema sanitario isolano. Intervistato dall’agenzia Dire, Agus rimane tiepido.

“La proposta del Pd? Non l’ho ancora letta, la analizzeremo con attenzione e la valuteremo. E’ innegabilmente positivo il fatto che il partito principale della coalizione abbia deciso di incentrare il suo dibattito sulla sanità, però penso che il nostro sistema sanitario non possa permettersi in questa fase la terza macro riforma della sanità, in particolare delle aziende”.

Il consigliere regionale ha le idee chiare su cosa serva in questo momento. Ovvero “un intervento emergenziale e immediato sui grandi temi: liste d’attesa, crisi dei pronto soccorso e crisi della medicina territoriale. Bisogna mettere in sicurezza il sistema, e solo dopo questa fase si potrà ragionare anche su una riforma. Che deve essere il più condivisa possibile. Penso che la maggioranza su questi temi non possa permettersi di andare in ordine sparso“.

