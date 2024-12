Scontro tremendo fra auto in serata sulla provinciale 8, nell’area tra Sestu e Monserrato. Tre auto sono entrate in collisione tra loro, portando a gravi danni nei veicoli. Fortunatamente non ci sono conseguenze ai conducenti, tutti soccorsi dalle ambulanze del 118 con codice giallo.

Intanto però il traffico è rimasto paralizzato per diverse ore, visto che si è reso necessario restringere la carreggiata per permettere le operazioni di messa in sicurezza. Le auto hanno dovuto marciare a passo d’uomo o prendere gli svincoli.

