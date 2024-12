Il maltempo che ha colpito la Sardegna in queste ultime ore ha causato non pochi disagi anche per i trasporti e i collegamenti con la penisola.

Una nave infatti che sarebbe dovuta attraccare a Porto Torres, viste le condizioni avverse, è stata dirottata alla volta di Olbia.

Si tratta del traghetto Moby Tommy che ieri, 7 dicembre, era partito dal porto di Genova. Il vento, superiore ai 30 nodi, ha costretto alla manovra emergenziale.

