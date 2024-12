La Sardegna piange un’altra vittima della strada. Si tratta di Matteo Demuro, cagliaritano di 34 anni morto ieri in un incidente verificatosi lungo la vecchia Orientale Sarda.

Il ragazzo già in passato era rimasto coinvolto in un incidente da cui si era salvato per miracolo. Il fatto era avvenuto nel 2019, sempre a dicembre. In quel caso il fatto era avvenuto in via Vesalio, a Pirri, per via di uno scontro con un camion.

Secondo la ricostruzione dell’epoca, a causare l’incidente era stata una manovra da parte del conducente del mezzo pesante. Pertanto Demuro era stato ricoverato in ospedale e operato d’urgenza alla gamba.

Ieri invece non vi è stato nulla da fare, con l’uomo che è finito in un burrone a seguito di un frontale con un’auto.

