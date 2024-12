Nel cuore del centro storico, e nei principali luoghi commerciali, tra le persone in festa e le vie contornate da decorazioni natalizie, i Carabinieri hanno incontrato la città in alta uniforme per riaffermare il legame con la comunità cittadina in un giorno di profonda tradizione.

L’Arma ha scelto di partecipare alla giornata di festa in tutta la sua eleganza formale. Indossando la mantella con le fiamme rosse, gli stivali lucidi e la sciabola, simboli che richiamano una continuità storica con la fondazione.

“La presenza dei militari, sparsi nelle principali arterie del centro, ha un valore che va oltre il semplice presidio: è un richiamo alla vicinanza verso la cittadinanza, un dialogo tra passato e presente, un segno tangibile di quanto l’istituzione sia parte integrante del tessuto urbano” si fa sapere in una nota.

L’iniziativa trova la sua ragion d’essere “nella volontà di ricordare alla città che i Carabinieri non sono un’entità astratta o distante, bensì una presenza costante, pronta ad ascoltare, intervenire e sostenere. Questa giornata di festa diventa un’occasione per sottolineare come le forze dell’ordine non solo tutelino la legalità, ma contribuiscano anche a mantenere viva una memoria condivisa”.

