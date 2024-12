Risale al 2017 la morte di Paride Meloni, opera all’epoca 46enne, deceduto nelle nelle tenute vitivinicole Delogu, vicino ad Alghero. La causa del decesso è stato il soffocamento dovuto ai gas di fermentazione del mosto.

Nella giornata di ieri, la Corte d’Appello di Sassari, ha deciso per il titolare della tenuta, Pietro Delogu, per un anno con sospensione condizionale della pena e non menzione.

Tre anni fa Delogu venne assolto dall’accusa di omicidio colposo. Per il pubblico ministero vi erano delle responsabilità del titolare della tenuta vitivinicola. I legali hanno annunciato il ricorso in cassazione.

