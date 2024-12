Paura nella notte a Sorso quando intorno alle ore 3:00 due auto sono andate in fiamme. L’origine dell’incendio, verificatosi in via Colombo, dovrebbe essere di natura dolosa.

Come conseguenza del rogo, tre residenti dell’abitazione accanto sono stati bloccati in casa senza possibilità di uscita.

Solo dopo l’arrivo dei soccorsi del 118 le tre persone sono riuscite ad abbandonare l’appartamento e le loro condizioni di salute non destano preoccupazione.

