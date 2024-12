Nella serata di martedì 10 dicembre, ladri in azione a Cagliari in via Angioy: svaligiata l’auto del consigliere comunale Roberto Mura. A denunciarlo sui social è stato lo stesso esponente di Alleanza Sardegna con un post.

Secondo il racconto di Mura, ignoti gli hanno rubato uno zaino dove erano presenti un tablet, i libri di scuola (è insegnante) e tutti i documenti del Comune.

Il racconto. “Sono tornato a casa sconsolato ma poi ho attivato il ‘cerca il mio dispositivo’ del tablet… Risultava al porto lato viale la Playa: ho chiamato i carabinieri e sono arrivati subito ma la persona che era lì non era coinvolta. Sono tornato a casa ulteriormente deluso. Ma non mi sono arreso: vedevo che mi continuava a dare la posizione nello stesso punto. Sono ri-uscito e quando sono tornato lì c’era un’altra persona a cui ho chiesto di aiutarmi, ma si è negato reagendo in malo modo. Ho richiamato la Polizia: il mio tablet risultava lì. Sono arrivati dopo pochi minuti (all’una di notte) e dopo tanto cercare abbiamo ritrovato il tablet nascosto dentro una siepe”.

Dello zaino e del resto degli effetti personali non c’era nessuna traccia. “Dovrò fare la denuncia” dice, con l’auspicio di ritrovare tutto.

Intanto però Mura lancia l’allarme sicurezza in città, sostenuta anche dai diversi utenti che stanno commentando su Facebook. “Questo episodio che mi è capitato rivela il fatto che a Cagliari esiste un problema sicurezza enorme come una casa”.

