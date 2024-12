Trasferta sarda vietata ai tifosi dell’Atalanta, che sabato 14 dicembre non potranno assistere alla gara della loro squadra alla Unipol Domus contro il Cagliari. Il motivo? “Trasferta a rischio“, secondo il prefetto.

I tifosi nerazzurri hanno esposto uno striscione di protesta durante la sfida di Champions League contro il Real Madrid. “Vietare Cagliari per penitenza ennesimo segnale della vostra incompetenza” dichiarano.

In molti non riescono a capire come mai la gara sia stata vietata, dato che tra le due tifoserie non sembrano esserci contrasti. In particolare i tifosi rossoblù su Facebook non comprendono come mai ai tifosi atalantini sia stato vietato raggiungere la Sardegna, mentre a quelli del Napoli (con cui i dissapori sono noti da quasi 30 anni) no.

“uno schifo …. Vietano la trasferta alla tifoseria amica del Cagliari, ma fanno venire senza nessun problema i napoletani che hanno anche esposto striscioni nella nave, un questore serio avrebbe bloccato i napoletani al Porto e rispediti indietro” commenta Marco nel gruppo “Il Cagliari siamo noi”.

Piercesare chiude la questione, rendendo chiari i motivi del diniego. “Hanno da scontare una giornata di divieto di trasferta…Napoli, Como e Atalanta…quello dell’Atalanta cade contro il Cagliari…nn è per ordine pubblico..”.

