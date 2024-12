Non ce l’ha fatta Miguel Angel Paez, il 69enne cuoco argentino che in febbraio venne pestato brutalmente durante una rapina. Dopo dieci mesi di agonia, il suo cuore ha smesso di battere. Era ricoverato in ospedale a Olbia.

Si aggrava la posizione dei suoi aggressori: aggredirono il 69enne per portargli via un borsello dentro il quale teneva il denaro del locale in cui lavorava. Erano stati arrestati dai carabinieri l’accusa di concorso in tentato omicidio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it