L’ospedale Nostra Signora Mercede di Lanusei un centro d’eccellenza apprezzata da pazienti provenienti da tutta la Sardegna. Lo dimostrano i dati del servizio Programmazione, controllo di gestione e flussi della Asl Ogliastra e le tante dimostrazioni d’affetto rivolte al personale medico guidato dal dottor Giovanni Pietro Paolo Gusai.

Tra il 2022 e il 2024 la mobilità attiva verso la Chirurgia del Nostra Signora della Mercede ha riguardato oltre 800 persone. Tutti pazienti che sono arrivati in Ogliastra per sottoporsi ad interventi di diversa natura, come chirurgia addominale maggiore in urgenza ed elezione, servizio litotrissia, interventi di parete addominale, endocrinochirurgia, chirurgia urologica maggiore e minore.

La crescita della Chirurgia di Lanusei è stata possibile anche grazie all’introduzione di nuove tecniche di lavoro. “Siamo tra i pochi ospedali che effettuano delle registrazioni video in alta definizione – previo consenso del

paziente – di tutte le procedure chirurgiche. Questo ci permette un’analisi dettagliata delle operazioni e una continua ottimizzazione dei processi, con la possibilità di pianificazione futura in casi simili, frutto di opinioni condivise” spiega Gusai.

Il cassetto della scrivania del direttore del reparto di Chirurgia è un piccolo scrigno che custodisce carte da lettera, foglietti bianchi di ogni tipo e cartoncini colorati. “Sono tutti i messaggi di ringraziamento che negli anni ci sono arrivati dai nostri pazienti. Persone che sono riconoscenti alla nostra équipe per la grande umanità e professionalità con cui sono state curate. E spesso perché siamo riusciti a salvare delle vite”.

