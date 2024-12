Durante la notte, i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Avendrace e Villanova hanno arrestato un 18enne di Elmas per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato mentre percorreva le vie cittadine su un monopattino, in compagnia di un coetaneo di 19 anni, anch’egli residente a Elmas.

Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i militari li hanno sottoposti a un controllo. L’ispezione ha rivelato che il 18enne trasportava alcune dosi di hashish e una somma significativa di denaro contante, presumibilmente provento di attività di spaccio.

La successiva perquisizione presso l’abitazione del ragazzo ha portato alla scoperta di un vero e proprio kit per il confezionamento dello stupefacente: bustine, coltelli sporchi di hashish, materiale per il taglio, ulteriori 14 dosi di stupefacente e 700 euro in contanti.

Il compagno, invece, è stato trovato in possesso di sei dosi di hashish, quantità compatibile con l’uso personale. Per questo motivo è stato segnalato all’Autorità Amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti.

Il materiale sequestrato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 18enne è stato condotto in Tribunale per il rito direttissimo, mentre le indagini continuano per accertare eventuali responsabilità aggiuntive e verificare se il caso rientri in un’attività di spaccio più ampia.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it