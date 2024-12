“Questa è un’iniziativa che restituisce dignità e funzione a spazi di grande valore, offrendo nuove prospettive di crescita per tutta la città e la Sardegna”. Esprime soddisfazione anche sui social la presidente della Regione, Alessandra Todde, dopo la firma di ieri sul Piano Città degli Immobili Pubblici di Cagliari.

L’accordo è stato siglato tra la Regione Sardegna, l’Agenzia del demanio, il Comune di Cagliari, l’Università degli studi di Cagliari e l’Autorità del sistema portuale del mare di Sardegna. Per Todde la firma messa ieri “rappresenta un primo passo concreto verso la valorizzazione del nostro patrimonio pubblico, così da trasformare beni spesso trascurati in risorse per la collettività, coniugando tradizione e innovazione, per uno sviluppo urbano e sociale sostenibile”.

Particolare attenzione è dedicata alla formazione e alla ricerca. Le autorità si impegnano quindi nel “recupero di immobili dismessi da destinare a residenze universitarie e spazi per giovani, studenti e famiglie”.

Non poteva mancare poi un occhio alla questione ambientale. “L’accordo punta alla riduzione del consumo di suolo, all’ampliamento delle aree verdi e protette, e alla soluzione di criticità naturalistiche del territorio”. Todde quindi cita “la riqualificazione degli ex Magazzini Aeronautica di via Simeto, simbolo di archeologia industriale: un sito che unisce storia e modernità, pronto a ospitare il nuovo polo dell’Agenzia delle Entrate e spazi multifunzionali aperti alla cittadinanza”.

