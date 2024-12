Rocco Siffredi è stato in Sardegna qualche settimana fa per partecipare ad un evento. Ma le sue condizioni non erano delle migliori, dunque si è reso necessario presentarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale.

L’attore ha raccontato quanto accaduto in un video che è stato pubblicato su Tik Tok da una Oss.

“Non stavo bene, ero raffreddato. Ho chiesto agli organizzatori di indicarmi l’ospedale più vicino perché prima di entrare nel locale volevo assicurarmi di non avere né polmonite né Covid. Sono andato al pronto soccorso e tutto il personale è stato estremamente gentile e professionale: medici, infermieri e Oss. Non solo con me ma anche con tutti gli altri pazienti. Ho trovato persone di grande cuore“.

Siffredi ha poi approfittato del video per fare un saluto e un augurio di buon Natale a tutto il personale sanitario dell’ospedale di San Gavino.

Di seguito il video:

