“Sarai sempre nei nostri cuori, buon viaggio Stellina“: con queste parole, scritte su uno striscione, migliaia di studenti del liceo scientifico “Alberti” di Cagliari (e non solo) hanno effettuato una piccola marcia per chiedere maggiore sicurezza nelle strade e ricordare la memoria di Beatrice Loi.

Una passeggiata per viale Colombo e Su Siccu dalla pineta del liceo fino a piazza dei Centomila. La commemorazione dalla scalinata dell‘istituto nautico Buccari, dove studenti e professori hanno fatto alcuni interventi. Il comune denominatore è stato sempre lo stesso: la richiesta di misure urgenti per la sicurezza sulle strade, in particolare in prossimità delle scuole.

Beatrice Loi ha perso la vita il 24 novembre a soli 17 anni in seguito ad un incidente avvenuto in viale Colombo, a pochi passi dal suo liceo. Le condizioni si erano rivelate da subito molto gravi e a nulla erano valsi i tentativi dei medici di salvarla.

“Ancora oggi abbiamo molta paura. Nonostante quello che è successo, ci sono auto che sfrecciano ogni mattina in questa via. Evidentemente non molti capiscono la gravità di quello che è successo” racconta Francesca, una delle studentesse del Liceo Alberti. “Per questo chiediamo misure urgenti per aiutarci. Abbiamo già perso una compagna e una amica“.

