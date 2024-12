La Regione ha stanziato 50 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi della Sardegna, a favore degli enti locali, per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi pubblici.

Sono previste opere di adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento: il tutto con l’obiettivo di migliorare l’offerta dei servizi sportivi del territorio e mettere le strutture in sicurezza.

“Lo sport ha una funzione sociale importantissima, ed è il più potente e indispensabile strumento per garantire la salute psicofisica dei cittadini. Era inoltre urgente e indispensabile garantire la messa in sicurezza di molti impianti isolani, per prevenire incidenti a causa del malfunzionamento delle strutture” ha affermato l’assessora dello sport, Ilaria Portas.

“Sono interventi molto importanti per la nostra isola per giovani e meno giovani. Perché l’attività fisica sia sempre più considerata fondamentale per la socializzazione, come strumento di crescita e sana aggregazione di bambine e bambini, ragazzi e ragazze ma anche di persone di età più adulta, per la conservazione di una buona salute e la prevenzione di tantissime patologie. Ogni euro investito in sport è un euro risparmiato in sanità” ha aggiunto.

