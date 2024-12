Una mamma ha permesso di smantellare un giro di spaccio tra Quartu Sant’Elena e Selargius. Questa mattina infatti, i Carabinieri della Stazione di Dolianova, con il supporto dei colleghi delle Stazioni di Quartu Sant’Elena e Selargius, hanno eseguito una serie di perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di due giovani ventenni.

I soggetti, una studentessa residente a Quartu Sant’Elena e un coetaneo di Selargius, avrebbero ceduto sostanze stupefacenti in più occasioni, tra maggio 2023 e gennaio 2024, a una minorenne di 15 anni figlia della persona che ha sporto denuncia.

Nel corso delle operazioni, i Carabinieri hanno rinvenuto 58,74 grammi di marijuana e 2,62 grammi di hashish nella disponibilità della giovane studentessa, che è stata deferita in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda il giovane di Selargius, è stata trovata una dose di marijuana, motivo per cui è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di sostanze stupefacenti.

Le sostanze sequestrate sono state trasferite per campionamento e analisi, al fine di verificarne composizione e purezza, e i risultati sono stati comunicati all’Autorità Giudiziaria e all’Autorità Amministrativa competenti. Le indagini proseguiranno per chiarire ulteriormente il contesto e definire le responsabilità dei soggetti coinvolti.

