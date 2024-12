Questa mattina è stata eseguita l’autopsia sul corpo di Zouhair Lamouna, il ventenne trovato morto dai genitori nella sua stanza a Sassari qualche giorno fa.

Tuttavia, i risultati emersi dalle analisi non sono apparsi sufficienti per fare chiarezza sulla vicenda. Per tale motivo, sono stati disposti ulteriori accertamenti medico legali.

All’indomani dei funerali proseguono dunque le indagini, con la città che continua ad essere sconvolta per la tragica morte del ragazzo

