Via San Michele rischia di rimanere chiusa per tutta la notte. In serata infatti si è rotta una condotta posizionata orientativamente all’altezza di via Col di Lana.

La fuoriuscita dell’acqua ha generato immediatamente un lago e sul posto si sono recati gli operatori di Abbanoa, insieme alla polizia locale.

Pertanto, il traffico è stato deviato e la strada è stata chiusa creando non pochi disagi a chi si trovava già nella zona. Si stima che i lavori dureranno per tutta la notte.

