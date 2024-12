Si avvicina il momento di Geppi Cucciari al Festival di Sanremo 2025. Secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia a supporto di una indiscrezione di Fanpage, la comica e conduttrice sarda è data come favorita per salire sul palco al fianco di Carlo Conti.

Il nome della Cucciari era già circolato per la conduzione ufficiale lo scorso febbraio, come da noi riportato. Dopo che, secondo il settimanale Oggi, era stata scartata all’ultimo da Amadeus per il Festival del 2024 per fare spazio a Teresa Mannino.

In questi mesi, dunque, Geppi è tornata a guidare il programma Splendida Cornice, programma di Rai 3 che continua a ricevere il plauso del pubblico e degli ascolti.

Se l’ipotesi dovesse essere confermata, Cucciari sarà la seconda figura di spicco ad affiancare Carlo Conti dopo Alessandro Cattelan.

