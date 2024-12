Intorno alle 3.30 di stanotte i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP38, poco prima della rotonda per Calangianus nel comune di Sant’Antonio di Gallura, per un incidente stradale.

Per cause da accertare un’auto con tre ragazzi a bordo è uscita di strada oltrepassando un ponte e finendo in un torrente sottostante.

Il personale del 118, intervenuto con quattro ambulanze, ha provveduto a trasportare i giovani (usciti fortunatamente dal mezzo in autonomia) al pronto soccorso per accertamenti. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza l’autovettura e lo scenario. Sul posto anche i Carabinieri di Tempio Pausania.

