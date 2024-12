Michele Mecca, dirigente della squadra mobile, ha illustrato presso la questura di Sassari l’operazione che ha portato al fermo, nei giorni scorsi, di un uomo di 34 anni e di un minore.

Stando alle accuse la coppia avrebbe sequestrato un imprenditore del settore nautico conducendolo nelle campagne di Alghero dove sarebbe stato minacciato con una pistola per estorcere 50 mila euro.

L’uomo è stato aggredito fisicamente e un colpo di arma da fuoco sarebbe stato esploso verso la sua auto come atto intimidatorio. Spaventato per la situazione ha consegnato 10 mila euro, che possedeva al momento, ai due malviventi. Il 34enne ora si trova detenuto al carcere di Bancali mentre il minore a Quartucciu, per entrambi è stato convalidato il fermo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it