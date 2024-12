Il Cagliari perde per 1-0 la sfida con l’Atalanta alla Unipol Domus ma si mangia le mani per le tante occasioni sprecate. E per un clamoroso rigore negato. Decisivo Nicolò Zaniolo nella ripresa.

Nicola ha disposto una formazione molto sfrontata tatticamente, capace di andare a prendere i nerazzurri in ogni parte del campo. Per questo le occasioni sono soprattutto rossoblù nella prima frazione: Carnesecchi si trasforma nel miglior portiere al mondo e para tutto.

Fa rabbia il rigore solare negato, un tocco di braccio aperto sul quale né arbitro né Var hanno deciso di intervenire nonostante il regolamento parli abbastanza chiaro.

Gasperini la cambia nella ripresa coi cambi. Che rispondono presente, con la nuova marcatura di Zaniolo che spazza via un po’ di fantasmi sulla capolista. Anche Nicola fa i cambi, ma le occasioni hanno latitato contro una Atalanta chiusa totalmente a riccio.

La Partita.

Il Cagliari decide di iniziare uomo su uomo, mettendosi a specchio. E questo imbriglia la gara, a tal punto che gli unici due tiri (a lato) sono di Piccoli e di Brescianini al 20’. Clamoroso rigore negato ai rossoblù al 33’, quando Koussonou tocca di mano su una scivolata: il Var fa finta di nulla. Ma il Cagliari spinge e Carnesecchi salva la capolista due volte su Piccoli e quindi su Zortea. Al 41’ ancora strepitoso Carnesecchi a tu per tu con Piccoli.

Coi cambi, l’Atalanta impone un po’ di forcing in avvio ma con pochi risultati. Più pericoloso invece Mina, una mezza rovesciata che va di poco a lato. Al 66’ però l’Atalanta passa: Bellanova trova in mezzo all’area Zaniolo, di prima intenzione batte Sherri. I rossoblù vanno in bambola, Lookman stampa la palla sul palo e rischia il raddoppio. Al 85’ Carnesecchi si oppone a Mina,

