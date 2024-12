Il Cagliari perde 1-0 contro l’Atalanta dopo un’altra gara comunque giocata bene. Carnesecchi nega il gol più volte, mentre una distrazione, forse l’unica della gara, consegna la rete della vittoria a Zaniolo. Le nostre pagelle:

Sherri 6: Non sempre preciso quando deve smistare i palloni. Per il resto l’Atalanta non lo impegna e sul gol non ha colpe.

Luperto 6,5: Sempre attento e reattivo, garantisce solidità per tutta la gara. Salva il Cagliari dal 2-0 nel finale.

Mina 7: Si mangia Retegui e costringe Gasperini a cambiarlo dopo 45 minuti. Poi partita autorevole, giganteggia negli uno contro uno.

Zappa 6: Bene in fase difensiva da braccetto, dove si concede anche il lusso di qualche avanzata. Poi torna a destra nel finale col passaggio alla difesa a quattro e offre qualche cross non sfruttato.

Augello 5,5: Giornata non facile per lui, non trova sbocchi per i soliti cross ma fa buona guardia sulla sinistra. Sbaglia sul gol dell’1-0 dove lascia scorrere una palla velenosa. (70′ Obert 6: Ingresso coraggioso ma non sempre preciso)

Zortea 5,5: Ha una grande occasione nel primo tempo, ma Carnesecchi gli nega la gioia, anche se lui poteva fare meglio. Bravo anche in ripiegamento, ma si spegne alla lunga. (77′ Pavoletti sv)

Adopo 6: Gara senza sbavature, tanta corsa e giocate semplici.

Makoumbou 6: Non si perde con la palla al piede, ma l’Atalanta lo costringe a spendere tante energie in ripiegamento. (77′ Marin sv)

Deiola 5,5: Lento quando ha la palla, questa volta la lotta in mezzo al campo non basta. (70′ Gaetano 6: Entra col piglio giusto e pulisce qualche pallone, ma non trova la giocata risolutiva)

Luvumbo 6,5: Sorvegliato speciale della difesa nerazzurra. Sempre tra i più pericolosi nei rossoblù, l’infortunio però è una tegola e il Cagliari paga subito la sua uscita. (53′ Felici 6: Mostra buona proprietà di palleggio, ma alla porta nemmeno si avvicina)

Piccoli 5,5: Il più pericoloso del Cagliari. Nel primo tempo Carnesecchi gli nega il gol in più circostanze, nella ripresa lotta su ogni pallone. Davanti al portiere serve però più freddezza che foga e qualche volta aiuta lui Carnesecchi a fare il fenomeno.

Nicola 6: Sceglie di schierarsi a specchio e in effetti la mossa iniziale paga nel primo tempo, dove il Cagliari avrebbe anche meritato il vantaggio. Nella ripresa Gasperini attinge dalla panchina e risponde, con la Dea che alza il baricentro e trova la rete. Nel complesso altra buona gara senza punti, ma si esce con più certezze: la squadra c’è e combatte.

