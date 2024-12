Una serata divertente per Moreno Porcu nel programma Ballando con le Stelle. Il ballerino sardo ha accompagnato Francesca Chillemi in pista con un tango sulle note di “Por una Cabeza”.

Una esibizione degna di nota, tanto che la giuria ha lanciato l’idea di rivederli assieme nella prossima edizione del programma di Raiuno.

Ad un certo punto, la situazione si è infuocata quando sono arrivati Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani in sala. Tra battute, prese in giro e contratti firmati, il primo si è voluto dilettare con alcuni goffi passi di danza. Seguito proprio da Porcu, che non ha però potuto fare nulla per migliorarne la performance. Tra le risate di tutti.

