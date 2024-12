Questa mattina, poco dopo l’alba, la Polizia Locale è intervenuta per un incidente stradale verificatosi a Cagliari in viale Trieste che ha coinvolto un’auto. L’uomo alla guida è risultato sotto effetto di alcol e il veicolo è stato sequestrato.

Secondo la ricostruzione, il conducente 43enne avrebbe perso il controllo della propria auto che ha riportato gravi danni. Lui invece è rimasto illeso. Gli accertamenti successivamente svolti hanno però fatto emergere un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito dalla legge.

Inoltre, il veicolo è risultato privo di copertura assicurativa e con revisione scaduta. Per tali motivi, la macchina è stata sottoposta a sequestro amministrativo, mentre la patente dell’uomo è stata ritirata.

L’uomo sarà deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari. Il Codice della Strada, in casi come questo, prevede un’ammenda compresa tra 1.500 e 6.000 euro, incrementata da un terzo alla metà per il fatto avvenuto prima delle ore 7, e l’arresto da sei mesi a un anno.

