Brutto incidente nella notte a Sassari. Alle 04:15 circa un’auto, procedendo in discesa, ha perso il controllo e si è scontrata con tre veicoli in sosta, tra cui un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti.

Nell’impatto avvenuto nel Corso Vittorio Emanuele II è rimasto coinvolto anche un passante, che è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso in codice rosso.

La squadra 1A della Sede Centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul luogo dell’incidente sono accorse anche due ambulanze del 118 e una volante della Polizia Stradale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it