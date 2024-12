Prima ha cercato di rubare, poi ha minacciato le guardie. Un 30enne straniero è stato sorpreso in un supermercato di viale Marconi, a Cagliari, mentre tentava di portare via del cibo senza pagare. Fermato da una guardia giurata dell’agenzia Tiger, ha reagito minacciando il vigilante e riuscendo temporaneamente a fuggire.

La segnalazione immediata ai Carabinieri del nucleo Radiomobile ha però permesso di rintracciarlo poco dopo. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il 30enne ha comunque mantenuto un atteggiamento violento e minaccioso, venendo infine condotto nella caserma di via Nuoro.

L’uomo è stato denunciato per rapina impropria, ma la sua posizione potrebbe aggravarsi a causa dei precedenti. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, il soggetto è infatti noto per episodi simili avvenuti in altri supermercati.

