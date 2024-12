“Zedda è contro le aree commerciali vicino al nuovo stadio. E chi le aveva inserite nel 2019? Esattamente lui”. Questo l’attacco del consigliere della minoranza Roberto Mura al sindaco Massimo Zedda, con cui martedì scorso ha avuto un botta e risposta sul tema stadio durante il Consiglio comunale.

L’esponente di Alleanza Sardegna ha espresso il timore che la volontà dell’attuale Giunta di modificare l’accordo di programma tra Comune e Regione possa portare a ulteriori ritardi. Si tratta infatti del noto accordo per i 50 milioni di euro di fondi regionali da destinare per il nuovo stadio, siglato da Truzzu e Solinas un anno fa.

Secondo Zedda, “la variante urbanistica approvata dalla precedente amministrazione va rivista”, perché “con quelle volumetrie accanto allo stadio si sarebbe bloccato il progetto”. Si tratta di 14mila mq di spazi nati con l’idea di un centro commerciale e che l’amministrazione Truzzu aveva invece ipotizzato ad uso uffici pubblici, con la possibilità di inserire un museo della scienza in aggiunta. Zedda ora vorrebbe invece sostituirli con verde pubblico e aree per la sosta.

“I progetti che ho visto io escludevano esplicitamente il centro commerciale – ha detto Zedda in Consiglio – non so da dove sia saltato fuori questo centro commerciale a un certo punto. E se qualcuno ha messo un centro commerciale senza revocare le delibere precedenti ha fatto un qualcosa che non andava molto bene”. Per Mura però, a inserire quelle volumetrie fu proprio Zedda nel 2019.

