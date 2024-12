La tragedia avvenuta nelle campagne di Quartu, che ha visto la morte di due cacciatori, ha toccato profondamente l’intera città e il sindaco Graziano Milia.

Il primo cittadino ha così voluto far sentire la sua vicinanza alle famiglie delle vittime: “La notizia giunta oggi all’alba riguardo i due ragazzi quartesi ritrovati senza vita nelle campagne di Quartu ha lasciato tutti senza parole – ha affermato il sindaco – La perdita improvvisa di familiari o amici è sempre difficile da accettare; lo è ancora di più quando vengono coinvolti dei giovani, che sono la linfa della nostra società”.

“Esprimo il mio personale cordoglio, quello dell’Amministrazione comunale, di tutta la comunità quartese per quanto accaduto a Santu Lianu e mando un abbraccio alle famiglie in questo momento di dolore, nel quale diventa ancora più importante da parte di tutta la comunità manifestare la propria vicinanza e la propria sensibilità” conclude Milia.

Intanto, anche l’Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali) è rimasto particolarmente sconvolto dalla vicenda.

Per questo motivo, l’ente ha voluto inviare una lettera al ministro Piantedosi con la richiesta di chiudere anticipatamente la stagione venatoria:

“A rischio non è soltanto la vita dei cacciatori, ma anche quella di tantissime persone che con la caccia non hanno nulla a che fare – si legge nel comunicato – escursionisti freddati nei boschi ma anche persone raggiunte nelle loro stesse abitazioni da proiettili vaganti. Continuare a non fare nulla equivale a rendersi complici, anzitutto moralmente, di questa mattanza”.

