Sarà Ermanno Feliciani l’arbitro che dirigerà l’incontro in programma domani alle 21 tra Juventus e Cagliari, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia.

Nel complesso, sarà la seconda volta che il fischietto di Atri arbitrerà un match dei bianconeri o dei rossoblù.

L’unico precedente con gli isolani risale alla scorsa stagione, ovvero al match tra Atalanta e Cagliari del 24 settembre 2023. In quel caso arrivò una sconfitta per 2-0 per i sardi.

Feliciani sarà coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Vittorio Di Gioia di Nola. Il quarto ufficiale sarà Kevin Bonacina, mentre in sala Var ci saranno Ivano Pezzuto e Aleandro Di Paolo.

