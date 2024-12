Si è concluso dopo oltre due ore il vertice di maggioranza tra la presidente Alessandra Todde e i capigruppo del centrosinistra. La posizione sull’assessore Armando Bartolazzi, oggi al centro di una mozione di sfiducia presentata dal centrodestra, è unanime: resta al suo posto.

“Non si tratta semplicemente di respingere una mozione, ma di difendere un lavoro importante rispetto alle macerie che abbiamo trovato” ha detto Todde a margine dell’incontro. “Siamo coesi e abbiamo interesse a risolvere il tema sanità il più velocemente possibile. Vogliamo accelerare il percorso in commissione per riuscire ad avere una legge sulla sanità che risponda alle esigenze dei sardi. Ci siamo confrontati rispetto al lavoro fatto in questi mesi, con l’obiettivo di trovare una sintesi. Che non ho dubbi che verrà raggiunta in tempi brevi”.

Confermato il piano di commissariamento degli attuali direttori delle Asl. “I numeri parlano da soli, c’è un tema sui livelli di assistenza e un tema rispetto alla sofferenza delle persone che non può essere ignorato: in tutti i territori in cui sono andata i cittadini ci dicono che vogliono un cambio di passo. E il cambio di passo è estremamente difficile nel momento in cui le Asl non rispondono correttamente alle esigenze delle persone”.

