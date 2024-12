Nella notte appena trascorsa, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in una serie di interventi per l’incendio di diverse autovetture nei territori di Nuoro e Siniscola.

La squadra 1A della Sede Centrale di Nuoro è intervenuta prima in via Istiritta e successivamente in piazza Sebastiano Satta, dove due autovetture sono state avvolte dalle fiamme.

La squadra 9A del distaccamento di Siniscola è invece intervenuta in via Truzzu e successivamente in via Pietro Micca, dove sono state coinvolte 4 vetture.

Le squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dei siti interessati. Al termine delle operazioni, sono stati effettuati i rilievi di Polizia giudiziaria per ricostruire la dinamica degli incendi. Al momento, non si esclude l’origine dolosa degli eventi.

Il bilancio complessivo è di 7 auto distrutte dalle fiamme. Le indagini sono in corso per individuare le cause e i possibili responsabili.

