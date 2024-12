Attimi di paura ad Alghero quando in via Brigata Sassari, angolo con via Marconi, una signora anziana che attraversava nelle strisce pedonali è stata travolta da uno scooter.

Il mezzo ha superato una macchina fermatasi per far attraversare la signora andando a travolgerla. Durissimo impatto con l’anziana che è caduta rovinosamente sbattendo la testa sull’asfalto. I malviventi non hanno prestato soccorso e si sono dati alla fuga.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e un’ambulanza del 118 che ha prestato soccorso alla donna, trasportata poi all’ospedale Civile in codice giallo.

