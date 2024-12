La Lista guidata dal sindaco Mario Puddu perde qualche pezzo in Consiglio Comunale ad Assemini: Riccardo Pilloni e Maria Ciaccio hanno infatti deciso di passare al gruppo Misto. Da entrambi però sono arrivati segnali di continuo sostegno alla maggioranza.

Sia Pilloni che Ciaccio hanno spiegato in Aula i motivi della fuoriuscita. Il primo è stato particolarmente critico nei confronti della giunta, accusandola di mancanza di trasparenza nell’agire politico e di aver reso la città spenta.

Su quanto accaduto in aula è intervenuto, nel post Consiglio, l’ex candidato sindaco del Campo Largo, Diego Corrias: “Che ci sia una crisi in maggioranza è evidente. La crisi c’è ed è di fiducia nei confronti del sindaco perché i due consiglieri fuggono dalla sua lista civica personale. E in tutto questo non spiccica parola. La magia dell’uomo solo al comando non funziona più. La maggioranza faccia chiarezza e capisca se ha tutti gli elementi per amministrare. Assemini non si può permettere una giunta ferma“.

Ai nostri microfoni, il sindaco Mario Puddu dice di non voler perdere tempo con le polemiche. “Non mi interessano le polemiche, ma fare il sindaco. Carica per cui sono stato rieletto neppure due anni fa. Ai cittadini stiamo rispondendo in aula e fuori dall’aula. Ed è quello che ho fatto anche ieri, quando ho ricordato che stiamo procedendo coi pagamenti riguardanti la fibromialgia e abbiamo approvato e quasi ultimato il ritardatario sulle varianti minimali. Varianti che daranno ossigeno al reparto edilizio asseminesi. Che ha vissuto la peggiore crisi proprio nell’ultimo mandato in cui c’era Corrias. È sotto gli occhi di tutti come Assemini stia pian piano riprendendo a crescere“.

