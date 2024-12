Il Cagliari è eliminato dalla Coppa Italia: la Juventus vince per 4-0 coi gol di Vlahovic, Koopmeiners, Conceicao e Nico Gonzalez. Una sconfitta che fa male per come è maturata, ma che permetterà ai rossoblù di concentrarsi esclusivamente sul campionato.

Un bel Cagliari nel primo tempo, con Lapadula che dopo due minuti potrebbe addirittura andare in vantaggio ma trova l’opposizione di Di Gregorio. Fa poco la formazione di casa, ma quel che basta per andare in vantaggio: al 44’ Vlahovic pesca il jolly. E lo pesca anche Koopmeiners a inizio ripresa con una gran punizione.

Il Cagliari tira i remi in barca e neanche i cambi cambiano la situazione. Il tris è di Conceicao all’80 con un diagonale che non lascia scampo a Scuffet. Nel finale c’è la gioia anche per Nico Gonzalez, che con un cucchiaio batte il portiere cagliaritano.

