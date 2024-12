Il Cagliari esce di scena in Coppa Italia. La Juventus vince 4-0 all’Allianz Stadium, con un punteggio forse troppo severo per quanto visto in campo. Ecco le nostre pagelle rossoblù:

Scuffet 5,5: Buona gara per 89 minuti. Nessuna colpa sui primi 3 gol, ma al quarto si fa trovare completamente fuori posizione.

Palomino 5,5: Nel duello con Vlahovic è sempre attento, infatti proprio quando il serbo finisce da Wieteska segna l’1-0. Male sul gol del 3-0.

Wieteska 5: Male nella marcatura sul gol di Vlahovic e provaca la punizione che consegna il gol a Koopmeiners.

Zappa 6: La rapidità di Mbangoula non lo impensierisce, anche se non riesce a spingere. (67′ Azzi 5,5: L’unica buona iniziativa personale termina con un sinistro incredibilmente storto)

Zortea 6: Non riesce a creare un ticket pericoloso con Zappa, ma corre tanto senza risparmiarsi in copertura.

Augello 5,5: Conceiçao lo mette a dura prova e lui va spesso in difficoltà.

Prati 5,5: Gioca semplice ma sempre in maniera intelligente. Ha una grande occasione nel finale che spreca con un tiro debole centrale.

Deiola 5,5: Sbaglia un passaggio importante nel primo tempo, quando ha un’occasione ghiotta per servire Lapadula. La gara sarebbe comunque positiva, ma poi nel finale rischia di regalare il 3-0 a Vlahovic. (82′ Adopo sv)

Marin 6: Buon ritmo, lascia un po’ troppo spazio a Mbangoula sul primo gol, ma comunque ci mette la corsa senza risparmiarsi. (57′ Felici 5,5: Non crea mai pericoli)

Gaetano 5: Altra prestazione incolore che conferma il momento no. (67′ Piccoli 6: Porta un po’ più di peso in attacco e alza la squadra, peccato che dietro i compagni si scompongano)

Lapadula 6: Occasionissima dopo un minuto, poi tanto movimento e lotta. Tra i più positivi anche se non trova il gol. (67′ Pavoletti 5,5: Nessun pallone giocabile, lui non fa tanto per crearsi gli spazi ma il problema è più nei reparti dietro)

Nicola 6: La squadra, a dispetto di quanto potrebbe dire il risultato, non sottovaluta l’impegno e disputa una buona gara. L’atteggiamento è giusto, qualcosa si crea, ma tra sfortuna e imprecisione anche oggi arriva una sconfitta. Il 4-0 è eccessivo ed è frutto di un finale col fiato corto.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it