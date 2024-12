Ben 45 chili di materiale pirotecnico in una casa di Santadi. Questa la scoperta dei Carabinieri dopo uno dei regolari controlli dell’Arma per contrastare la vendita illegale di fuochi pirotecnici con l’approssimarsi delle festività natalizie.

Questa mattina, al termine di un’accurata attività investigativa, i militari della Stazione di Santadi hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione di un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, rinvenendo circa 45 chili di materiale esplodente non autorizzato.

Tra gli articoli sequestrati vi erano cipolle artigianali, bombe carta, batterie esplodenti da 200 colpi, candelotti e vari petardi, tutti privi del marchio di conformità e sicurezza richiesto dalla normativa dell’Unione Europea.

L’intervento degli artificieri del Comando Provinciale di Cagliari ha permesso di mettere in sicurezza il materiale, che è stato reso inerte per scongiurare eventuali rischi. L’uomo è stato arrestato e portato in mattinata presso il Tribunale di Cagliari, dove si è svolta l’udienza di convalida con rito direttissimo.

Contestualmente, i Carabinieri di Cagliari stanno promuovendo una campagna di sensibilizzazione per educare i cittadini sui pericoli legati all’uso di fuochi pirotecnici non autorizzati. Il prossimo incontro è previsto per il 23 dicembre, dalle ore 10, presso il centro commerciale Le Vele Millennium di Quartucciu.

