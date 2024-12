L’Associazione italiana arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 17a giornata del campionato di Serie A. A dirigere il match di domenica 22 dicembre tra Venezia e Cagliari allo stadio Penzo sarà il sig. Marco Guida della sezione di Torre Annunziata.

A coadiuvare il direttore di gara ci saranno gli assistenti Rossi e Trincheri, IV uomo Zufferli, al Var Marini e Avar Sozza.

Negli ultimi tre incrocio con l’arbitro Guida sono arrivate altrettante vittorie per i rossoblù, tra cui la finale di ritorno al San Nicola contro il Bari (le altre due contro Genoa e Udinese) che ha sancito il ritorno in Serie A. In totale sono 15 i precedenti con il direttore di gara con un bilancio di 7 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it