Rivedere i propri ex compagni di squadra suscita sempre delle emozioni intense, a maggior ragione se nel club ci si è trovati bene. E’ questo ciò che hanno provato Jeda e Andrea Cossu, che ieri hanno avuto una nuova occasione per rivedersi.

A condividere la testimonianza dell’incontro è stato lo stesso giocatore brasiliano sui propri social, che non ha nascosto la sua gioia: “Sempre bello incontrare ex-compagni”.

I due hanno giocato insieme per due anni a Cagliari e furono protagonisti di stagioni importanti, compresa quella in cui sfiorarono addirittura l’accesso in Europa con Allegri al timone della squadra.

