Il forte vento che si è abbattuto sulla Sardegna ha causato una grande quantità di danni in tutta l’isola, Cagliari compresa che è stata oggetto di oltre 30 richieste di aiuto inviate ai Vigili del Fuoco.

Nel capoluogo in particolare ha destato particolare preoccupazione un albero che è divenuto pericolante in via Baccaredda a causa delle forti raffiche di vento.

Immediato l’intervento da parte dei Vigili del Fuoco che si sono messi all’opera per mettere in sicurezza l’area.

