Un aereo originariamente diretto ad Alghero è stato dirottato quest’oggi verso Cagliari a causa del forte vento.

Sono stati notevoli i disagi causati dalla tempesta che si è abbattuta sulla Sardegna, che ha dunque influenzato notevolmente anche i voli.

L’aereo in questione proveniva da Roma e sarebbe dovuto atterrare alle 10.05 nello scalo del Nord Sardegna. Non sono invece stati registrati disagi per i voli successivi.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it